Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: psychisch erkrankte, alkoholisierte Frau läuft nackt auf der Straße, öffentlichkeitswirksame Ingewahrsamnahme

Hillesheim (ots)

Am 17.03.2022 gegen 05:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun durch den Lebensgefährten einer 34-jährigen Verantwortlichen aus dem Bereich der VG Gerolstein darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese sich scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und aktuell im Bereich der Kölner Straße in Hillesheim, wo man aktuell wohne, schreiend und nackt über die Straßen laufe.

Durch die Beamten wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren. Die Verantwortliche konnte in der durch den Zeugen beschriebenen Situation und im beschrieben Zustand festgestellt werden.

Sie wurde zu ihrem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und mittels Notarzt und Krankenwagen in die Psychiatrie verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell