POL-PDWIL: Diebstahl von GPS-Antenne

Sehlem (ots)

Im Tatzeitraum Mittwoch, 15.03.2022, 00:00 Uhr bis 23:45 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf einen Land- und Forstwirschaftsbetrieb in Sehlem. Dort entwendeten die Täter an einem Traktor eine GPS-Antenne. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu wenden.

