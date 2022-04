Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt/ LKr. Breisgau-Hochschwarzwald; Stadt Freiburg Mann schlägt Frau - mehrere Anzeigen folgen

Freiburg (ots)

Am Abend des 12.04.2022, gg. 21.45 Uhr, meldeten Anwohner, dass ein Mann an einem Auto in Schallstadt in der Basler Straße seine Mitfahrerin schlagen würde. Noch vor Eintreffen alarmierter Streifen fuhr das betreffende Fahrzeug mit beiden Personen Richtung Freiburg davon.

Im Bereich Haid wurde es durch Polizeibeamten entdeckt und einer Kontrolle unterzogen. Bei den Insassen handelte es sich um ehemalige Lebensgefährten. Während eines Streites hatte der Mann auf die Frau eingeschlagen und -getreten. Die Frau war dadurch verletzt worden.

Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass der 41-jährige Mann, deutscher Staatsangehörigkeit, deutlich alkoholisiert das Fahrzeug geführt hatte. Zur Einziehung des Führerscheins kam es jedoch nicht, da bereits ein Fahrverbot gegen ihn bestand und er keine Fahrerlaubnis hatte.

Der Mann gelangt nun wegen Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Zudem versuchte er die kontrollierenden Beamten zu schlagen und beleidigte sie mehrfach, was zu weiteren Anzeigen führen wird.

sk

