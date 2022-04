Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.04.2022, gegen 17:50 Uhr, soll es auf der B 34 vor dem Ortseingang von Obersäckingen zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. In Höhe der Einmündung zum Golf- bzw. Sportplatz soll ein Auto trotz Überholverbot in Fahrtrichtung Bad Säckingen so überholt haben, dass es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll. Zeugen des Vorfalls und auch Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell