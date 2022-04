Freiburg (ots) - Eingebrochen wurde am Dienstag, 12.04.2022, zum wiederholten Male in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße in Weil am Rhein. Über das Fenster zur Küche gelangte der oder die Täter in die Räumlichkeiten. Ein Schrank wurde geöffnet und durchsucht. Vermutlich löste die Alarmanlage aus und der oder die Täter flüchteten über die Terrassentüre. ...

