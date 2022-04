Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eingebrochen wurde am Dienstag, 12.04.2022, zum wiederholten Male in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße in Weil am Rhein. Über das Fenster zur Küche gelangte der oder die Täter in die Räumlichkeiten. Ein Schrank wurde geöffnet und durchsucht. Vermutlich löste die Alarmanlage aus und der oder die Täter flüchteten über die Terrassentüre. Ein Nachbar konnte noch einen Mann wegrennen sehen. Ob dieser etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist nicht bekannt. Entwendet wurde zum jetzigen Stand nichts, geringer Sachschaden entstand am Fensterrahmen. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

