Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Parkversuch unter schlechtem Stern

Freiburg (ots)

Unter einem schlechten Stern stand der Versuch eines Lkw-Fahrers am Dienstagmorgen, 12.04.2022, in einem Gewerbegebiet in Murg, einzuparken. Gegen 11:44 Uhr war der 61-jährige zunächst rückwärts gegen eine Laterne geprallt. Diese kippte auf einen Zaun. Der Zaun wiederum fiel gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Dem nicht genug. Als der Lkw-Fahrer nach vorne korrigierte, stieß er noch gegen einen geparkten Lkw auf der anderen Straßenseite. Die Sachschäden summieren sich wie folgt: am Lkw des betroffenen Fahrers ca. 3000 Euro, an der Laterne rund 8000 Euro, am Zaun ca. 1000 Euro, am geparkten Pkw rund 500 Euro und am geparkten Lkw ca. 2500 Euro.

