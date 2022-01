Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Brand auf der Rheinschanzinsel

Karlsruhe (ots)

Ein Brand löste am frühen Freitagmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auf der Rheinschanzinsel bei Philippsburg aus. Verletzt wurde offenbar niemand, der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 150.000 Euro geschätzt.

Gegen vier Uhr meldete wohl ein Passant an der Pforte des ehemaligen Kernkraftwerks Philippsburg einen Brand auf der ungefähr 500 m vom Kernkraftwerk gelegenen Insel. Von dort wurden dann Feuerwehr und Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune in Vollbrand. Auch davor gelagerte Strohballen brannten. Die Löscharbeiten am Gebäude dauerten bis gegen 10.30 Uhr. Die Scheune wurde durch den Brand komplett zerstört, das Dach ist teilweise eingestürzt. Das Wohnhaus des Hofes wurde offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Arbeiten der Feuerwehr, die die Strohballen auseinanderziehen musste um Glutnester zu löschen, dauern zur Stunde noch an. Das Stroh war für das Katastrophengebiet im Ahrtal bestimmt gewesen.

Die Zufahrten zur Rheinschanzinsel mussten für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden, auch diese Sperrungen dauern noch an.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit ungefähr 100 Personen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

