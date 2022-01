Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Dieb auf frischer Tat ertappt - Polizei sucht Zeugen

Graben-Neudorf (ots)

Im Hölderlinweg in Graben-Neudorf überraschte am frühen Mittwochmorgen gegen 5:00 Uhr eine 50-jährige Bewohnerin in ihrer Küche einen ihr unbekannten Mann.

Offenbar hatte sich der Täter Zutritt über die unverschlossene Terrassentür verschafft, nachdem er das Anwesen ausgespäht hatte. Der Langfinger entfloh über dieselbe Tür mit zwei Handys im Wert von geschätzten 600 Euro.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als schlank, circa 165 cm groß, und mit dunklem Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunklen Parka mit hellen Streifen, die Kapuze ins Gesicht gezogen, mit dunklen Schuhen und dunklen Handschuhen.

Im Zuge einer Fahndung erblickten Polizeibeamte den Dieb noch am Bahnhofsring. Er konnte aber in Richtung der Goethestraße flüchten und verschwand trotz intensiver Fahndung spurlos.

Am selben Morgen wurde ein ähnlich gelagerter Fall in der Grabener Schloßstraße gemeldet. Dort kam ebenfalls ein Handy abhanden und wahrscheinlich stehen die beiden Taten in Zusammenhang.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell