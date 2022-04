Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: mehrere Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.04.2022, wurden der Polizei mehrere aufgebrochene Gartenhütten in der Kleingartenanlage Chrischonablick in der Schutzackerstraße mitgeteilt. Bislang sind der Polizei drei Geschädigte bekannt. Augenscheinlich dürften ab noch mehr Gartenbesitzer geschädigt sein. Über die Höhe des Diebstahlschadens und des Sachschadens ist hier noch nichts bekannt. Weitere Geschädigte mögen sich bitte beim Polizeirevier Weil am Rhein, Telefonnummer 07621 9797-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell