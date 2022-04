Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Parkbank brennt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 14.04.2022, hat eine Parkbank am Gallusturm in Bad Säckingen gebrannt. Kurz nach 06:00 Uhr war das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden. Diese rückte mit einem Fahrzeug an, konnte aber nicht verhindern, dass die aus Kunststoff bestehenden Sitz- und Rückenflächen zerstört wurden. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung erscheint wahrscheinlich. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

