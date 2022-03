Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe schneiden Senioren die Tasche auf

Bergneustadt (ots)

In einem Geschäft auf der Stadionstraße haben Diebe einer 70-jährigen Bergneustädterin am Donnerstag (3. März) die Geldbörse aus einer Tragetasche gestohlen. Die 70-Jährige trug die Tasche am Arm, während sie zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in dem Geschäft einkaufen war. Als sie das Geschäft verlassen wollte, bemerkte sie, dass Unbekannte ihr die Tasche zerschnitten und das Portemonnaie gestohlen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Die Polizei rät Geldbörsen oder auch Handys nicht in Außentaschen der Kleidung oder gar in Einkaufstaschen aufzubewahren. Am sichersten sind ihre Wertgegenstände in den Innentaschen der Kleidung, die im besten Fall mit einem Reißverschluss gesichert sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell