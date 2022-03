Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Altes Auto gestohlen

Wiehl (ots)

Einen 23 Jahre alten Opel Astra haben Unbekannte am Mittwoch (2. März) gestohlen. Der Fahrer des Opel hatte den Schlüssel stecken lassen. Der blaue Wagen mit dem rumänischen Kennzeichen GJ05ZLJ parkte in der Tatzeit zwischen 17.25 Uhr und 20 Uhr auf der Bahnhofstraße an der Volksbank. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

