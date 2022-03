Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld und Laptop bei Einbruch erbeutet

Hückeswagen (ots)

In eine Gaststätte auf der Straße Großberghausen sind Kriminelle im Zeitraum zwischen Dienstag (1. März, 17 Uhr) und Mittwoch (2. März, 10.30 Uhr) eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch einen Kellerverschlag Zugang zum Wirtshaus. Über den Keller gelangten die Einbrecher in den Schankraum, wo sie eine Geldbörse, eine Kasse und eine Spardose leerten. Auch einen Laptop der Marke Lenovo ließen sie mitgehen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

