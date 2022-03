Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kettensägen gestohlen

Nümbrecht (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (3. März) in eine Firma auf der Straße "Alte Ziegelei" eingebrochen und haben mehrere Kettensägen gestohlen. Um 1.50 Uhr gelangten die Täter mit Hilfe einer Leiter über den Zaun auf das Gelände der Firma im Industriegebiet Elsenroth. Dort schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dabei lösten die Täter den Alarm aus. Davon ließen sie sich jedoch nicht beirren und entwendeten neun Kettensägen der Marke Husqvarna. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Kennzeichen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

