POL-FR: Die Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs - Berufsinfoveranstaltung in Waldkirch

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 13.04.2022, gegen 12.00 Uhr, kam es in einem Betrieb in der Gewerbestraße zu einem Gefahrgutunfall. Mittels eines Gabelstaplers sollten vier Fässer mit ätzender Flüssigkeit in ein Regal verladen werden. Aus hier noch nicht bekannten Gründen kam es wohl zu einem Bruch der Holzpalette, auf welcher die vier Fässer transportiert wurden. ...

mehr