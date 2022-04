Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 11-jähriger Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.04.2022, gegen 07.30 Uhr, soll ein 11-jähriger Radfahrer von einem roten Kleinbus angefahren worden sein. Der 11-Jährige befuhr wohl mit seinem Fahrrad die Hauptstraße und wollte an der Einmündung die Semmelweisstraße queren, als er nach dessen Angaben von einem roten Kleinbus übersehen wurde. Der Kleinbus sei gegen sei Vorderrad gefahren. In der Folge sei der 11-Jährige gestürzt. Der rote Kleinbus wäre weitergefahren. Der 11-Jährige informierte seine Eltern, welche mit ihm ein Krankenhaus aufsuchten. Durch den Sturz wurde der 11-Jährige leicht verletzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefonnummer 07621 9797-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem roten Kleinbus geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell