POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Reuteallee

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Erligheimer Straße in Löchgau ihr Unwesen. Am Ortseingang demontierten sie das Ortsschild und entwendeten es im Anschluss. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, ermittelt in dieser Sache und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

