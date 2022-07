Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Bombenfund löst Großeinsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr wurde im Zuge von Bauarbeiten in der Pleidelsheimer Straße in Großingersheim eine Bombe aufgefunden und die Polizei von der Baufirma verständigt. Unter Anleitung des hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde die Bombe zunächst weiter freigelegt und konnte schließlich als eine etwa 250 kg schwere US-Amerikanische Bombe aus dem zweiten Weltkrieg identifiziert werden. Aus Gründen der Gefahrenabwehr musste ein Sicherheitsbereich von 300 Metern um den Bombenfundort definiert und abgesperrt werden. Anschließend musste der Bereich durch zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr evakuiert werden. Für betroffene Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wohnungen verlassen mussten, wurde von der Gemeinde Ingersheim in einer Sporthalle in der Schillerstraße eine Notunterkunft eingerichtet. Die Evakuierungsmaßnahmen dauern zur Stunde noch weiter an. Nach vollständiger Räumung des Sicherheitsbereichs kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Arbeit zur Entschärfung der Bombe aufnehmen. Ein Zeitplan ist hierfür aktuell nicht bekannt. Presseanfragen vor Ort werden von Herrn Mühlstrasser von der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen beantwortet. Herr Mühlstrasser sowie Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde sind an der Einsatzzentrale bei der Sporthalle "Fischerwörth" erreichbar (Fischerwörthstraße 8, 74379 Ingersheim). Zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach Abschluss des Einsatzes ergeht eine gemeinsame Pressemitteilung, die unter anderem auch Informationen zu den eingesetzten Kräften aller beteiligten Stellen sowie zum Verlauf der Evakuierungs- und anschließenden Entschärfungsmaßnahmen enthält. Es wird gebeten, entsprechende Anfragen möglichst so lange zurückzustellen.

