POL-BOR: Bocholt - Spielautomaten aufgebrochen

Bocholt (ots) - Vergeblich wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einen gastronomischen Betrieb am Casinowall in Bocholt eindringen. Die Täter machten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen, gelangten jedoch nicht hinein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

