Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallschaden in 2,5 Meter Höhe

Bocholt (ots)

Eine kleine Delle in einer Hauswand in luftiger Höhe von rund 2,50 Meter hat in Bocholt ein Unbekannter hinterlassen. Zu dem Geschehen in dem Neubaugebiet an der Von-Rhemen-Straße kam es zwischen Donnerstag, dem 02.06., 08.00 Uhr, und Donnerstag, dem 09.06., 16.00 Uhr. Mutmaßlich ist ein Lkw beim Rangieren gegen das Gebäude gestoßen. Die Polizei erhielt erst jetzt Kenntnis von dem Verkehrsunfall. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

