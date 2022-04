Konstanz (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht in das Gebäude einer Hochschule in der Alfred-Wachtel-Straße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten die Eingangstüren verschiedener Gebäudeteile der HTWG aufzuhebeln und sich so Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen, was jedoch misslang. Personen, die in der Nacht verdächtige ...

mehr