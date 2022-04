Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin kollidiert mit Auto (02.04.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto ist es am Samstag, gegen 16 Uhr, auf der Kreuzung Schottenstraße und Gartenstraße gekommen. Eine 17-jährige Radfahrerin war auf der Schottenstraße in Richtung Wallgutstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße stieß die Radlerin mit einem von rechts auf der Vorfahrtsstraße kommenden Mitsubishi einer 64 Jahre alten Frau zusammen. Die 17-Jährige verletzte sich dabei leicht, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

