POL-LB: BAB 81/ Leonberg: Unfallflucht eines Lkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Bereich des Engelbergtunnels in Richtung Heilbronn ereignet hat, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 noch Zeugen. Eine 26-jährige VW-Lenkerin befuhr die Überleitung der BAB 8 auf die BAB 81 aus Richtung Stuttgart kommend, auf dem linken der beiden Fahrstreifen, in Richtung Heilbronn. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Lkw die Überleitung der BAB 8 auf die BAB 81 aus Richtung Karlsruhe kommend, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen, ebenfalls in Richtung Heilbronn. Kurz vor der Tunnelzufahrt führen beiden Überleitungen und die insgesamt vier Fahrspuren zusammen. In diesem Bereich wechselte das unbekannte Sattelzuggespann den Fahrstreifen nach rechts und übersah hierbei mutmaßlich die auf gleicher Höhe fahrende 26-jährige VW-Lenkerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der VW durch den unbekannten Sattelzug auch etliche Meter mitgeschleift. Anschließend entfernte sich die unbekannte Zugmaschine mit Auflieger unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

