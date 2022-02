Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Ladendieb wird durch Zeugen festgehalten - Polizei braucht ihre Mithilfe

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressmitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 35-jähriger mutmaßlicher Ladendieb wurde am Samstag gegen 14.45 Uhr nach der Tat auf der Flucht von Zeugen festgehalten und kollabierte anschließend.

Der 35-Jährige und eine bislang unbekannte Begleiterin waren zuvor einem Angestellten in einem Einkaufsmarkt in Knielingen in der Egon-Eiermann-Allee aufgefallen. In der Folge wurde der Betroffene von dem dort beschäftigten Zeugen angesprochen, als er den Supermarkt mit Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro verlassen wollte. Daraufhin flüchtete der Verdächtige. Auf Höhe einer nahegelegenen Brauereigaststätte wurde der Flüchtende von zwei Männern eingeholt und wehrte sich massiv, indem er offenbar mit Steinen in der Hand nach den Verfolgern schlug beziehungsweise sie auch damit bewarf.

Die beiden Männer konnten den mutmaßlichen Ladendieb schließlich vereint festhalten. Nach kurzer Zeit zeigte der Festgehaltene Auffälligkeiten und verlor das Bewusstsein. In der Folge musste er von hinzugeeilten Polizeibeamten und im Anschluss vom Rettungsdienst reanimiert werden. Er kam unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus.

Die Begleiterin entfernte sich währenddessen unbemerkt und wird wie folgt beschrieben:

Südländisches Aussehen und circa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß mit kräftiger Statur. Sie trage schulterlanges schwarzes Haar und habe ein rundes Gesicht. Bekleidet war die Frau mit einer schwarz-grauen Leggings sowie mit einem schwarzen Oberteil.

Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl erwirkt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt und der Begleiterin machen kann, soll sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

