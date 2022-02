POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 29-Jähriger nach Betrügereien festgenommen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstagmorgen ein 29-Jähriger wegen mehrerer Betrugsdelikte dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitagmittag in Schwetzingen bei der Abholung von betrügerisch bestellten Waren fest.

Dem 29-jährigen Asylbewerber aus Benin, Afrika, werden unter anderem gewerbsmäßiger Warenkreditbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelte das Kriminalkommissariat Bruchsal 120 Fälle, in denen der Mann online Produkte unter einem falschen Namen auf Rechnung bestellte ohne für die erhaltene Ware zu bezahlen. Bei den Onlinehändlern gab er offenbar falsche Personalien an und erstellte sich mehrere Konten auf unterschiedliche Namen. Über viele Monate hinweg ließ er sich vor allem Elektroartikel, aber auch Kleidung, Mobiliar und Spielzeug zusenden, ohne die entstandenen Rechnungen zu begleichen. Mutmaßlich veräußerte er einen Teil der Bestellungen weiter und sendete den Erlös teilweise an seine Verwandten in Afrika.

Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

