Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw unbefugt genutzt und beschädigt

Karlsruhe (ots)

Ein 28-Jähriger nahm am frühen Sonntagmorgen die Fahrzeugschlüssel eines Bekannten an sich und war mit dessen Pkw unbefugt unterwegs. Der 28-Jährige konsumierte zusammen mit seinem Bekannten bis gegen 02.00 Uhr in dessen Wohnung in der Fritz-Erler-Straße Alkohol. Anschließend nahm er den Fahrzeugschlüssel des 42-Jährigen unbemerkt an sich und fuhr mit dessen Pkw davon. Gegen 04.45 Uhr kam er mit dem jetzt beschädigten Pkw zurück, gab dem 42-Jährigen die Fahrzeugschlüssel und ging davon. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der 28-Jährige konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Er wurde auf die Wache gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ob die Beschädigungen am Pkw im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Dieter Werner, Pressestelle

