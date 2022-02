Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch in Neuss-Selikum - Wer hat etwas beobachtet?

Am Donnerstag (03.02.), gegen 19:30 Uhr, vernahm ein lebensälterer Mann in seinem Haus an der Dürerstraße in Neuss einen lauten Knall. Als der Senior auf die Terrassentür seines Einfamilienhauses blickte, sah er einen Unbekannten, der versucht hatte, sich mittels einer Brechstange gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. Nach bisherigen Zeugenaussagen flüchtete der mutmaßliche Täter über die Dürerstraße und kletterte anschließend über die Mauer eines Nachbarhauses. Der Tatverdächtige soll männlich, circa 185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt nun. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

