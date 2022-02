Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Zweifamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in Kirrlach und entwendeten dabei Bargeld und Schmuck.

Die Bewohner waren über den Zeitraum von Freitag- bis Sonntagmittag verreist. Bei ihrer Rückkehr alarmierten sie die Polizei. Die Einbrecher gelangten vermutlich über den Wintergarten in das Wohngebäude. Hier hebelten sie die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnung ein. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Tätern dauern an.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell