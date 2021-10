Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Autofahrer verletzt Radfahrerin bei Unfall (28.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Alleenstraße hat ein Autofahrer eine Radfahrerin angefahren. Ein 57-jähriger Ssangyong-Fahrer wendete auf der Straße und streifte dabei eine 49-jährige Radfahrerin, die mit einem Pedelec stadtauswärts fuhr. Die Frau kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die der alarmierte Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgte. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

