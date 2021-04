Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann stürzt in Graben

Nordhorn (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Straße Bookholter Heide in Nordhorn zu einem Unfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 73-Jähriger war gegen 15 Uhr auf seinem E-Bike in Richtung Hohenkörbener Weg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die Hauptbecke Bimolten. Anschließend wurde der Mann von der Strömung mitgerissen. Ersthelfer konnten den Senior aus dem Wasser retten. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

