Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 18-jähriger leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 17.11.2022 hat es gegen 09.20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kerkener Straße / Otto-Schott-Straße gegeben. Eine 43-jährige Straelenerin hielt mit ihrem Pkw an einem Stop-Schild der Otto-Schott-Straße an, schaute beim Anfahren nicht ordnungsgemäß und touchierte einen 18-jährigen Radfahrer. Der Kempener befand sich mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem dortigen Radweg. Durch die Kollision stürzte der 18-Jährige zu Boden. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. / AM (1114)

