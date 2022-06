LPI-NDH: Fischdiebe plündern Gartenteich

Sülzhayn (ots) - Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor eine Autofahrerin am Dienstagvormittag in der Dr.- Kremser-Straße die Kontrolle über ihr Auto. Eine Hecke stoppte die Fahrt. Beide Insassen im Fahrzeug blieben unverletzt, die Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Gegen 13 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

