Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrerin leistet bei Blutprobe Widerstand

Viersen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, kam es nach einem Einsatz in Hoser zu einem Widerstand auf der Viersener Polizeiwache. Eine 54-jährige Viersener steht im Verdacht, unter Alkoholeinfluss ein Auto geführt zu haben. Die Frau wurde daraufhin von den Einsatzkräften zur Viersener Wache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte. Die Frau sperrte sich und versuchte, sich durch Kneifen gegen die Maßnahme zu wehren. Weiter trat eine Beamtin und verletzte diese dadurch leicht. Unter Zwang wurde der 54-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend musste die Frau in Gewahrsam genommen werden. Sie muss sich nun neben des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1115)

