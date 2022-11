Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm führte am Donnerstag, 3. November, einen Schwerpunkteinsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch. Der Fokus lag hauptsächlich auf Rad- und Pedelecfahrenden, daneben aber auch auf anderen Verkehrsteilnehmern, die sich gegenüber Zweiradfahrenden fehlerhaft verhielten.

Denn: Fahrräder und Pedelecs sind nach wie vor beliebte Fortbewegungsmittel. Bei diesen vergleichsweise ungeschützten Verkehrsteilnehmern spielt die Verkehrssicherheit eine besonders wichtige Rolle und auch die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung bekommt eine besondere Gewichtung.

Über den Tag verteilt stellten die Einsatzkräfte über 60 Verstöße fest. Mit gezielten Kontrollen an Unfallschwerpunkten und weiteren neuralgischen Stellen für Rad- und Pedelecfahrende, lag der Fokus nicht nur auf repressiven Maßnahmen, sondern auch in der Prävention. In zahlreichen Gesprächen mit Fahrrad- und Pedelecfahrenden wurde den Verkehrsteilnehmern die besonderen Gefahren für Zweiräder nahegebracht. An eigens eingerichteten Präventionsständen an der Pauluskirche, der Ostwennemarstraße und der Ostdorfstraße nutzten viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit mit den Einsatzkräften in Kontakt zu treten und sich in Gesprächen über das Themenfeld zu informieren.

Ziel der Polizei Hamm ist es, dass die wachsende Anzahl an umweltfreundlichen Verkehrsteilnehmern auch in Zukunft sicher durch die Stadt kommt. (ds)

