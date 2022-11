POL-HAM: Einbruch in Werkstatt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die Polizei Hamm konnte zwei Tatverdächtige festnehmen, die am Donnerstag, 3. November, zwischen 2.08 Uhr und 2.20 Uhr, in einen Imbiss in der Rautenstrauchstraße eingebrochen sind. Durch die Eingangstür gelangten die beiden Tatverdächtigen in den Verkaufsraum. Dort befüllten sie Säcke mit Getränkedosen, ehe sie von Einsatzkräften der Polizei Hamm angetroffen werden konnten. Der ...

mehr