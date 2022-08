POL-MI: Reh ausgewichen - Auto überschlägt sich in Rahden

Bad Oeynhausen (ots) - Am Montagabend ist es gegen 22.20 Uhr in der Diesterwegstraße zu einem Überfall auf eine 80-jährige Hausbewohnerin gekommen. Dabei erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Die Täter konnten fliehen. Als zur genannten Zeit der Bewegungsmelder an der Haustür der Frau mehrfach auslöste, erkannte sie eine Person und fragte durch die geschlossene Tür was diese dort mache. Daraufhin entgegnete ...

mehr