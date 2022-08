POL-MI: Dreizehn Autoaufbrüche in der Nacht

Espelkamp (ots) - Im Bereich eines Waldstücks entlang der Straße "Am Hexenhügel" verunfallte am Sonntagabend (28.08.) ein mit zwei Personen besetztes Motorrad. Den Angaben zufolge war ein Reh direkt gegen das Zweirad gesprungen. Der 48-jährige Espelkamper befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem Motorrad der Marke KTM die Straße "Am Hexenhügel" in Richtung Espelkamp. Auf dem Sozius saß seine Tochter (15). Als er das ...

mehr