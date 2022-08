Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall auf der Ringstraße: Zeugen gesucht

Minden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Ringstraße in Höhe der Kreuzung zur Bismarkstraße ereignet hat. Nach Angaben der Geschädigten haben zum Zeitpunkt des Unfalls weitere Fahrzeuge vor der Rotlicht zeigenden Ampel gestanden.

Den Erkenntnissen nach fuhr gegen 8.50 Uhr eine Mindenerin mit ihrem auffällig roten Golf den linken Fahrstreifen der Ringstraße in Richtung der Birne. In Höhe der Bismarkstraße hielt sie als erstes Fahrzeug an der roten Ampel an. Während des Wartevorgangs fuhr ihr der Fahrer eines größeren schwarzen Wagens ins Fahrzeugheck. Die Seniorin (84) sowie der andere Fahrzeugführer stiegen vor Ort aus und verabredeten sich, um den Verkehr nicht weiter zu behindern, an geeigneter Stelle die Personalien auszutauschen. Diese Situation dürfte den nebenstehenden Verkehrsteilnehmer aufgefallen sein.

Zwar hielt der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs zunächst noch an der verabredeten Stelle an, entfernte sich aber vor dem Austausch der erforderlichen Daten. Der Unfallflüchtige wird auf cirka 60 Jahre bei einer Größe von rund 180 Zentimetern geschätzt, war von kräftiger Statur und hatte volles lockiges grau-schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einer Jeans. Das beteiligte Auto wird als eine Art Van beschrieben, der schwarz lackiert war und als laut bezeichnet wurde. Vorne an der Stoßstange wagen auffällig dicke Gummipuffer vorhanden.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Minden.

