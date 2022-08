Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Führerschein nach Raserei abgenommen

Porta Westfalica (ots)

Der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Audis fuhr am Donnerstagabend durch einen Kreisel in Holzhausen. Hierbei verlor der Rodenberger die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit dem inneren Kreisel und einem Verkehrszeichen. Aufgrund von Zeugenaussagen stellte sich der Verdacht der bewussten Raserei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten unter Protest des 28-Jährigen den Führerschein.

Nach Angaben mehrerer Zeugen befuhr der Audi-Fahrer gegen 19.15 Uhr die Vlothoer Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Kurz vor dem Kreisel hörten die Zeugen zunächst ein Aufheulen des Motors sowie quietschende Reifen. Im Kreisel verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Er touchierte den bepflanzten Innenteil des Kreisels und prallte gegen ein Verkehrszeichen, welches durch den Zusammenstoß durch die Luft schleuderte und gegen einen Mitsubishi flog, an dessen Steuer ein 61-Jähriger aus Porta Westfalica saß. Der Wagen wurde hierdurch beschädigt. Auch der Audi kam am Ende seines Drifts mit platten Reifen und weiteren erheblichen Schäden zum Stehen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

