Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schülerin auf Fußgängerüberweg angefahren.

Lübbecke (ots)

Beim Überqueren des Fußgängerüberweges in Höhe der Bushaltestelle der Pestalozzischule fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag eine Schülerin an. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Ein ebenfalls unbekannter Fahrradfahrer soll die Szenerie beobachtet und seine Hilfe angeboten haben. Nun bitte die Polizei um Hinweise.

Den Angaben zufolge überquerte die Espelkamperin gegen 14.25 Uhr den besagten Fußgängerüberweg auf der Rahdener Straße. Für die 15-Jährige überraschend näherte sich ihr plötzlich ein schwarzes Auto. Der Fahrer touchierte sie hierbei mittig des Übergangs am Fuß. Ohne sich um die Betroffene zu kümmern, fuhr der Fahrer in Richtung Jockweg weiter. Unmittelbar nach dem Vorfall kam ein Radfahrer vorbei und bot seine Hilfe an. Hier stand das junge Mädchen noch unter den Einfluss der Geschehnisse und gab an, keine Hilfe zu benötigen. Einige Zeit später wurde im Lübbecker Krankenhaus eine Fraktur diagnostiziert.

Der flüchtige Autofahrer hatte kurze weiße Haare, trug einen Drei-Tage-Bart und wird auf ein Alter von über 40 Jahre geschätzt. Hinweise an die Ermittler des Verkehrskommissariats erhofft sich die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell