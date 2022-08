POL-MI: Schwerverletzte nach Frontalkollision

Porta Westfalica (ots) - Aus einer Gruppe von drei Männern wurden am frühen Dienstagabend an der Weser im Bereich Neesen Schüsse abgefeuert. Dies meldete eine Zeugin der Polizei. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass es sich um Luftdruckwaffen handelt. Der Anruf auf der Leitstelle der Polizei ging gegen 18.15 Uhr ein. Demnach gab die Hinweisgeberin an, dass sich am Weserufer unterhalb des Weges Kalte Hude drei ...

