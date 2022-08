Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin wird von Auto angefahren

Espelkamp (ots)

Im Bereich des Kreisverkehrs Breslauer Straße und Rahdener Straße kam es am vergangenen Samstag (20.08.) zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Hierbei verletzte sich die Jugendliche. Jetzt hofft die Polizei, dass sich der Autofahrer meldet sowie auf Hinweise von Zeugen.

Den Angaben nach befuhr die 17-Jährige mit ihrem Mountainbike gegen 20.45 Uhr vom Bischof Hermann Kunst Platz kommend auf den Fußgängerüberweg der Rahdener Straße zu, um diesen in Richtung Breslauer Straße zu überqueren. Unmittelbar nachdem sie den Überweg befuhr, touchierte sie das Auto und sie stürzte auf die Straße. Nach der Kollision stieg der Autofahrer aus und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Noch unter den Einfluss der Geschehnisse stehend gab sie an, dass alles ok ist. Nachdem sie ihr Fahrrad aufgehoben hatte, fuhr auch der Autofahrer weiter. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen Pkw handeln. Der Fahrer wird älter als 60 Jahre geschätzt. Auf dem Beifahrersitz soll eine etwa gleich alte Frau gesessen haben. Hinweis bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell