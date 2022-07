Polizei Münster

POL-MS: Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf zu Gast bei der ISG - Verantwortliche tauschen sich über Neuigkeiten und Veränderungen im Bahnhofsviertel aus

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Am vergangenen Freitag (15.7.) hat sich Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf in der Alexianer Waschküche an der Bahnhofstraße mit der Vorstandsvorsitzenden der ISG, Ute Deutschländer, und dem stellvertretenden Vorsitzenden der ISG, Gerhard von und zur Mühlen, getroffen. Die Polizeipräsidentin war der Einladung gerne gefolgt und wurde mit den Worten "Schön, dass das mit dem Besuch so kurzfristig geklappt hat", begrüßt. Begleitet wurde Alexandra Dorndorf durch den Leiter der Direktion Kriminalität, Jürgen Dekker, und die Leiterin Leitungsstab, Alexandra Füchter. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde schilderte Frau Deutschländer zunächst die aktuelle Situation im Viertel aus Sicht der ISG und machte dabei deutlich, dass ihr die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit der Polizei sehr wichtig sei. Die Beteiligten tauschten sich zur polizeilichen Bewertung der aktuellen Sicherheitslage rund um den Bahnhof aus, sprachen über bauliche Veränderungen, die örtlich ansässige Drogenszene und die Sicherheit im Bahnhofsviertel. Abschließend bedankte sich Alexandra Dorndorf: "Vielen Dank für das intensive Gespräch. Ich habe großen Respekt für das, was Sie hier leisten. Für eine gute Sicherheit aller Beteiligten im Bahnhofsviertel brauchen wir einen vertrauensvollen und regelmäßigen Austausch wie diesen. Auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich."

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell