POL-MS: In Haus eingebrochen während Bewohner schliefen - Zeugen gesucht

Münster / Herten (ots) - Eine 25-jährige alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagabend (17.7., 23:37 Uhr) auf der Autobahn 2 an der Anschlussstelle Herten mit einem Baum kollidiert und hat sich schwer verletzt. Die Frau aus Hamm war mit ihrem Peugeot in Richtung Hannover unterwegs. An der Anschlussstelle Herten beabsichtigte die 25-Jährige die Autobahn zu ...

