Polizei Münster

POL-MS: Autobahn 2 - Mit 2,56 Promille gegen einen Baum - 25-Jährige schwer verletzt

Münster / Herten (ots)

Eine 25-jährige alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagabend (17.7., 23:37 Uhr) auf der Autobahn 2 an der Anschlussstelle Herten mit einem Baum kollidiert und hat sich schwer verletzt.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Peugeot in Richtung Hannover unterwegs. An der Anschlussstelle Herten beabsichtigte die 25-Jährige die Autobahn zu verlassen. Dabei überfuhr sie zunächst das Teilstück einer Schutzplanke, geriet in den Grünstreifen, prallte gegen zwei Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Auffahrt der Anschlussstelle Herten blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

