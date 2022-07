Polizei Münster

POL-MS: Apotheker entlarven gefälschtes Rezept - Polizisten stellen Täter

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (14.7.) einen Rezeptfälscher gestellt.

Apothekenmitarbeiter hatten ein verschreibungspflichtiges Rezept mit einem stark dosierten Schlafmittel erhalten. Das Medikament sollte per Kurier zugestellt werden. Da den Apothekern das Rezept verdächtig vorkam, alarmierten sie die Polizei. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Besteller das Rezept unter falschem Namen zu einer fingierten Wohnanschrift bestellt hatte. An der Zustelladresse hatte er ein Klingelschild mit seinem falschen Namen präpariert. Die Polizisten nahmen den Mann an der Adresse fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell