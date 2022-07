POL-MS: Einladung zur Pressekonferenz - Vorfall mit möglichen strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen Konsequenzen für Beamte der Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Münster aufgedeckt

Münster (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12.7.) haben Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße Am Eschkamp eingeworfen und das Haus nach Wertvollem durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten eine vierstellige Summe Bargeld und einen Fernseher. Am Dienstagnachmittag (12.7., 16 bis 17:15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ...

