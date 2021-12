Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

33104 Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.12.2021 versuchten unbekannte Täter in das Einfamilienhaus in der Franz- Kocks- Straße einzubrechen. Die Bewohnerin des Hauses schlief, als sie gegen 02:00 Uhr laute Geräusche vernahm, sich jedoch nichts dachte, da sie in der Annahme war, dass es sich um einen Marder oder Waschbär handelt. Gegen 08:00 Uhr stellte sie fest, dass bislang unbekannte Täter mit diversen Gartenwerkzeugen versucht haben die Kellertür aufzubrechen. Diese Werkzeuge wurden zuvor aus ihrer Garage entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Rufnummer 05251/ 3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell