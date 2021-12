Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

33100 Paderborn-Benhausen (ots)

Der / die Täter nutzen die Abwesenheit einer Hausbesitzerin aus, um in ein Einfamilienhaus in der Straße, Am Gottebach in Benhausen einzubrechen. Zwischen dem 08.12.2021 und dem 11.12.2021 haben bislang unbekannte Täter die hintere Terrassentür des Hauses aufgehebelt und sind so in das Haus gelangt. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Hauses und entwendeten vermutlich Schmuck. Die Täter konnten anschließend unerkannt fliehen. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 05251/ 3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell